انت الان تتابع زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب وسط إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 نوفمبر 2023, 6:26 صباحاً

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة سولاوسي الشمالية وسط إندونيسيا. وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال الذي وقع الليلة الماضية، كان على بُعد 241 كلم من جزيرة كاراتونج بالمقاطعة، وعلى عمق 21 كلم. ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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