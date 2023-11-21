انت الان تتابع 34 مئوية.. شرورة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و3 مدن الأدنى بـ9 درجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 نوفمبر 2023, 6:50 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت شرورة أعلى درجة حرارة 34 مئوية، فيما سجلت سكاكا وطريف والسودة 9 درجات فقط. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جازان ووادي الدواسر 33 مئوية، والقنفذة 32 درجة، ونجران 31 مئوية، ومكة المكرمة وينبع 30 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت سكاكا وطريف والسودة في أدنى القائمة بـ9 درجات تليها تبوك وعرعر والقريات بـ10 درجات، وحائل 11 مئوية، تليها أبها ورفحاء 12 درجة. وسجلت أبها والباحة والدوادمي وطريف والأحساء والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.

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