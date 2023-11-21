انت الان تتابع طقس بارد وأمطار رعدية.. "الأرصاد" تكشف عن أبرز الظواهر الجوية للـ24 ساعة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 نوفمبر 2023, 6:58 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الثلاثاء ولمدة 24 ساعة. وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد طقسًا باردًا على معظم مناطق المملكة؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. وأضاف المركز أن من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك. وتابع المركز أن شرورة سجلت أعلى حرارة بـ34 مئوية، وأقل درجة حرارة 9 مئوية في طريف وسكاكا والسودة، وأعلى نسبة رطوبة 95% بطريف وأبها والأحساء والباحة والدوادمي والسودة.

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