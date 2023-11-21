تراند اليوم : بالفيديو: "أحمد المقحم" يكشف طريقة التحقيق مع المتهم.. والأسلوب الأفضل الذي يجعله يعترف أثناء التحقيقات

صحيفة الخليج 365: كشف المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم"، عن طريقة التحقيق مع المتهم، والأسلوب الأفضل الذي يجعله يعترف أثناء التحقيقات.

مكافحة الجريمة

وقال المقحم، خلال لقاء ببرنامج " في الصورة": المتهم هو ابن المجتمع، ورسالتي تُعنى بمكافحة الجريمة وإيقاف الخطأ، مبينا: عندما أحترم المتهم وأعطيه قيمته يعترف بالخطأ الذي ارتكبه وسط جو من الحميمية.

سلوك المتهم

وأكمل:الأمر الثاني.. لابد أن يكون عند المحقق دقة في الإجراءات المتخذة في التحقيق ويجب عدم إهمال صغائر الأمور سواء في سلوك المتهم والضبط والبيانات والتواريخ والأوراق الواردة من جهة الضبط والتفاصيل والاستجواب حتى الوصول إلى الحقيقة سواء بقراءة المتهم أو اتهامه.

مروج مخدرات سبعيني

وروى المقحم، في إجابته على مقدم البرنامج " عبدالله المديفر"، قصة مروج مخدرات سبعيني من أصحاب السوابق الإجرامية، قائلا: المتهم طلب مني في الجلسة الثانية من التحقيق إرسال كارت الضمان الاجتماعي لأسرته من أجل استعطافي وإحضار نظارة قراءة له.

القراءة والكتابة

وتابع: في الجلسة السابعة من التحقيق واجهت المتهم بأقواله في محضر الضبط من قبل حرس الحدود التي وقع عليها، فادعى أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة.

نظارة قراءة

وختم: عندما سألت المتهم عن سبب طلبه نظارة قراءة فقال "تكفي هذا السؤال؟"، موضحا: كان هذا السؤال مفترق طرق في القضية وأصبح المتهم ضعيفاً أمام هذه الجريمة واعترف بها.