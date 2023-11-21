تراند اليوم : استلهمت الفكرة من الأفلام الهندية.. شاهد: إعلامي كويتي يكشف سر إبراز شخصية "أبو عبيدة" كبطل أمام إسرائيل

صحيفة الخليج 365: تساءل الإعلامي الكويتي علي الفضالة، هل شخصية المتحدث الرسمي لكتائب القسام حقيقية أم خيال؟

وأجاب الفضالة عبر مقطع فيديو له بحسابه على منصة إكس، بأن الأفلام الهندية يقوم البطل فيها بأشياء خارقة ينقذ الفقراء ويحارب المجرمين ويمسك الطائرة بحبل.

وأوضح أن المجتمع الهندي بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية وعدد السكان يعتقدون أنهم لن يخرجوا من هذه الحالة إلا بشخص خارق.

وأضاف: عندما رأت حماس الانهزام وخسائر في الأرواح والأراضي ففكرت بإخراج بطل متمثل في أبو عبيدة حتى يرفعوا عن الشعب الضغط النفسي في وجود القيادات بالفنادق فخرج أبو عبيدة.

وتابع: نفس الصناعة التي تصنعها السينما الهندية مثلما حدث في هزيمة 67 كانوا يتحدثون عن انتصارات ومثل وزير إعلام العراق السابق الذي تحدث عن تدمير العلوج وهم يبعدون عنه 5 كيلو.

وأردف: أبو عبيدة بطل وهمي لإقناعك، والناس تموت كل يوم والبنية التحتية تنهار وإسرائيل تتمدد وأمريكا تمدها بـ 4 حاملات طائرات وفرنسا بـ4 غواصات، ثم ختم ساخرا: "من يقدر على قوة الردع ، "بو عبيدة ، نباطة" يبي يحرر فلسطين!.