تراند اليوم : أول تعليق من جستنيه بشأن الجدل المثار حول تمويل صفقة لاعب النصر كريستيانو :إعلامهم سيبحث عن مخرج 7

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على الجدل المثار بشأن تمويل صفقة لاعب النصر كريستيانو رونالدو.

وقال جستنيه عبر حسابه بمنصة إكس: ظهرت الحقيقة وانكشف إدعاء باطل روجوا له إعلامياً وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالأمس جاء التأكيد "الصندوق هو من دفع كافة تكاليف التعاقد مع كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "ويقيناً سيبحث إعلامهم عن مخرج 7 كما جرت العادة بالحديث عن أندية أخرى دون الاعتراف بالخطأ الذي وقعوا فيه بذكر معلومات خاطئة، هكذا هم لن يتغيروا".

وكان نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، سعد اللذيذ قد صرح بأن النصر لم يدفع ريالا واحدا في صفقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.