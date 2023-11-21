شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. 7280 مستفيدًا من الحقائب الشتوية لـ"الملك سلمان للإغاثة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1.040 حقيبة شتوية في منطقتي زيارت، وقلعة سيف الله، بإقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية.

استفاد من الحقائب 7280 فردًا من الأسر الأكثر ضعفًا في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات.

وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024.

المشاريع الإغاثية للمملكة

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب الباكستاني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.