شكرا لقرائتكم خبر عن إيرلندا.. سفارة المملكة تشارك في البازار الدبلوماسي الخيري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت سفارة المملكة لدى إيرلندا، بالتعاون مع الطلبة السعوديين في البازار الدبلوماسي الخيري الدولي (ICB) لعام 2023، الذي يقام سنويًا في العاصمة دبلن.

وشهد جناح المملكة الذي شارك في تنظيمه مجموعة من الطلبة السعوديين، تفاعلًا كبيرًا من قبل الزائرين والحضور من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في إيرلندا والشعب الإيرلندي، وتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة، بالإضافة إلى المنتجات الوطنية والمأكولات الشعبية السعودية.

اهتمام المملكة بالأعمال الخيرية

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير، أن المشاركة تأتي من منطلق اهتمام المملكة بالأعمال الخيرية، فهي سباقة إلى إغاثة المحتاجين في جميع أنحاء العالم.

ويعد البازار الدبلوماسي الخيري الدولي (ICB) منظمة تطوعية لجمع التبرعات تابعة للسلك الدبلوماسي في دبلن، وتشهد سنويا مشاركة ما يزيد على 50 سفارة وهيئة دولية معتمدة لدى إيرلندا.