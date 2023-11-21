شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة ومتوسطة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على أجزاء منطقة الرياض، من الساعة 1ظهرًا، حتى الساعة 10 مساءً.

ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أمطار خفيفة

وتشهد بعض الأجزاء أمطارًا خفيفة من الساعة 11 صباحًا، حتى الساعة 10 مساءً.

ويشمل التنبيه الحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بني تميم، ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.