السعودية | استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة وخاصة الشمالية الأيام القادمة والصغرى تقترب من 5 درجات مئوية في بعض الخليج 365

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تشير أحدث الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى توقعات بأن يتواصل انخفاض درجات الحرارة على العديد من مناطق المملكة العربية السعودية الأيام القادمة؛ وذلك إثر اندفاع كتلة هوائية باردة نسبيًّا من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ويصحب ذلك نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يتزايد تأثر المملكة يوم الثلاثاء بالكتلة الهوائية الباردة نسبيًّا؛ بحيث توالي درجات الحرارة انخفاضها في مناطق: (الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم) وصولًا لشمال منطقة الرياض وحفر الباطن، وتكون درجات الحرارة حول 18- 22 درجة مئوية في هذه الخليج 365 مع أجواء لطيفة بوجه عام.

وتنخفض درجات الحرارة ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، وتسود أجواء باردة في عموم الخليج 365 الشمالية، بالإضافة إلى حائل والقصيم وحفر الباطن وشمال منطقة الرياض وشمال منطقة المدينة المنورة، وتقارب الصغرى 5 درجات مئوية في أجزاء من شمال المملكة وحول 6- 10 درجات مئوية في الخليج 365 الوسطى، وتستدعي بذلك هذه الأجواء ارتداء ملابس أكثر دفئًا.