شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من الحالة المطرية التي تشدها مكة المكرمة وجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏⁧‫حذر الدفاع المدني‬⁩ اليوم الثلاثاء، من الحالة المطرية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة وجازان، ودعا لتوخي الحيطة والحذر.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” لسلامتكم ابتعد عن تجمعات المياة وبطون الأودية والسدود .”

وكان الحصيني قال في وقٍتٍ سابق أمس أن ذروة الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم ١٤٤٥هـ الإثنين ٦ جماد الأولى مستمرة إلى صباح اليوم الثلاثاء 7 جماد الأول.