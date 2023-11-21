شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من الحالة المطرية التي تشدها مكة المكرمة وجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حذر الدفاع المدني اليوم الثلاثاء، من الحالة المطرية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة وجازان، ودعا لتوخي الحيطة والحذر.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” لسلامتكم ابتعد عن تجمعات المياة وبطون الأودية والسدود .”
وكان الحصيني قال في وقٍتٍ سابق أمس أن ذروة الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم ١٤٤٥هـ الإثنين ٦ جماد الأولى مستمرة إلى صباح اليوم الثلاثاء 7 جماد الأول.