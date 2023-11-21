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الدفاع المدني يحذر من الحالة المطرية التي تشدها مكة المكرمة وجازان

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الرياض - علي القحطاني - ‏⁧‫حذر الدفاع المدني‬⁩ اليوم الثلاثاء، من الحالة المطرية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة وجازان، ودعا لتوخي الحيطة والحذر.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” لسلامتكم ابتعد عن تجمعات المياة وبطون الأودية والسدود .”

وكان الحصيني قال في وقٍتٍ سابق أمس أن ذروة الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم ١٤٤٥هـ الإثنين ٦ جماد الأولى مستمرة إلى صباح اليوم الثلاثاء 7 جماد الأول.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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