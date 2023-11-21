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السلمان للمتزوجات: احذري من جو التشاؤم والنكد في وجه زوجك

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الرياض - علي القحطاني - وجه المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، نصيحة للمتزوجات للحفاظ على راحة وسكينة زوحها في المنزل.

وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” كوني مفعمة بروح الدعابة والمرح مع زوجك، لأن ذلك يعد أمر هام لجذبه إليك، واهتمي بما يقول من مزحات وأضحكي على نكاته ومزحاته، حتى يشعر أنك متجاوبة معه.”

وأضاف :” بادليه النكات أنت الأخرى وأشعريه بخفة ظلك، وحذار من جو التشاؤم والنكد والتشكي بالبيت لأن الرجل يعتبر البيت مكان للراحة والسكينة.”

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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