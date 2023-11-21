شكرا لمتابعة خبر عن مختص: الدراجات النارية لتطبيقات التوصيل زادت من الربكة المرورية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مختص في هندسة النقل والمرور الدكتور علي مليباري أن الدراجات النارية لتطبيقات التوصيل زادت من الربكة المرورية في الشوارع الرئيسة

وقال مليباري :”سائقوا الدراجات يفتقرون إلى التقيد بإجراءات ومعايير السلامة أبرزها عدم لبس الخوذة، وللأسف صار عدد الدراجات النارية في تزايد مستمر”

وأضاف ” وجود الدراجات النارية أمر طبيعي، لكنه يحتاج إلى التقنين وحضور مروري جيد، ويجب أن يكون هناك توعية لهؤلاء السائقين”