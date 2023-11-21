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مختص: الدراجات النارية لتطبيقات التوصيل زادت من الربكة المرورية.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد مختص في هندسة النقل والمرور الدكتور علي مليباري أن الدراجات النارية لتطبيقات التوصيل زادت من الربكة المرورية في الشوارع الرئيسة

وقال مليباري :”سائقوا الدراجات يفتقرون إلى التقيد بإجراءات ومعايير السلامة أبرزها عدم لبس الخوذة، وللأسف صار عدد الدراجات النارية في تزايد مستمر”

وأضاف ” وجود الدراجات النارية أمر طبيعي، لكنه يحتاج إلى التقنين وحضور مروري جيد، ويجب أن يكون هناك توعية لهؤلاء السائقين”

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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