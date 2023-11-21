انت الان تتابع إقامة طويلة بالمستشفيات.. سبب مقاومة مضادات الميكروبات يبرزه "القصيم الصحي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 نوفمبر 2023, 7:54 صباحاً

قال تجمُّع القصيم الصحي، إن السبب الرئيس لمقاومة مضادات الميكروبات، هو سوء استخدام المضادات الحيوية. وأوضح التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مقاومة المضادات الحيوية تحدث عندما تهزم الجراثيم الأدوية المصممة لقتلها. وأضاف: "يصعب علاج حالات العدوى التي تسبّبها الجراثيم المقاومة، وقد تتطلب هذه العدوى زيارات وإقامة طويلة في المستشفى".

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