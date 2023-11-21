انت الان تتابع يقلل التوتر.. 3 فوائد للتنفس العميق صباحاً توضحها "الصحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حثّت وزارة الصحة، اليوم، على ضرورة التنفس العميق لدقائق في الصباح، مشيرة إلى فوائد هذا الإجراء ومزاياه.

وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصّتها التوعوية "عش بصحة" على "إكس"، تقول: "تنفس بعمق لدقائق في الصباح؛ فالتنفس العميق يقلل التوتر ويحسّن التركيز ويزيد من الطاقة".

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