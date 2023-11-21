تراند اليوم : شاهد.. شيف سعودية تشارك طريقتها الخاصة في إعداد حمسة كباب لذيذ

صحيفة الخليج 365: كشفت شيف سعودية في مقطع فيديو نشرته بحسابها في التيك توك طريقتها الخاصة في إعداد حمسة الكباب.

وقالت الشيف في الفيديو أن المكونات عبارة عن نصف كيلو من اللحم المفروم مضافا إليه ثلث كوب بصل بني مفروم ومصفى من الماء ومعلقة صغيرة من كل من الفلفل الأسود والكمون والكزبرة والبهار المشكل وبابريكا وفلفل حلو وملح، ثم يتم خلط تلك المكونات مع بعضها ويتم عمل الكباب على شكل أصابع وبعد ذلك يتم تحميصها في مقلاية بها قليل من الزيت حتى يتغير لون الكباب.

وتابعت بعد ذلك يتم إضافة بصل شرائح وفلفل ألوان شرائح و 5 فصوص من الثوم المهروس وكوب طماطم مقطعة وربع كوب بقدونس أو كزبرة خضراء وملعقتين من صوص الصويا (اختياري).

واختتمت بأنه يتم ترك الكباب مع الخضار على النار حتى ينضج وبعد ذلك يمكن تقديمه مع أرز أو خبز.