رئيسا فرنسا والصين: حل الدولتين هو الطريق الأساسي لإنهاء الأزمة في فلسطين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 نوفمبر 2023, 10:01 صباحاً

أكّد الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن حل الدولتين هو الطريق الأساسي لإنهاء الصراع. ودعا الرئيسان، في اتصال هاتفي بينهما، إلى ضرورة تجنُّب مزيد من تدهور الأوضاع السياسية والإنسانية في فلسطين. واتفقا وفق وكالة وفا للأنباء، على الحفاظ على التواصل بينهما بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والإسهام في الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين.

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