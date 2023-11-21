شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كشف السبب الحقيقي لوفاة والد نجم السعودية ياسر الشهراني والان مع التفاصيل الكاملة

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ببالغ الحزن والأسى، تلقى نجم منتخب السعودية لكرة القدم ولاعب نادي الهلال، ياسر الشهراني، خبر وفاة والده اليوم الأحد، وأعلن الشهراني نبأ وفاة والده، غرسان سعيد سعران الشهراني، عبر منصة أكس.في تغريدته، نقل الشهراني خبر وفاة والده ونشر عدداً من الآيات القرآنية والأدعية ترحمًا على روح والده الذي انتقل صباح اليوم إلى رحمة الله، وتفاعلت الجماهير وشخصيات رياضية مع هذا الخبر الحزين، حيث أعربوا عن تعازيهم للشهراني وأسرته.تتقدم المؤسسة بأحر التعازي والمواساة للنجم ياسر الشهراني وأسرته في هذا الوقت الصعب، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة والد نجم السعودية ياسر الشهراني

تقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل بالنيابة عن الاتحاد وأعضاء الجهاز الإداري والفني في المنتخب الوطني، بأحر التعازي والمواساة للاعب ياسر الشهراني في وفاة والده.

وقال المسحل: “بخالص العزاء وصادق المواساة لاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال ياسر الشهراني في وفاة والده، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.”

يأتي هذا التعبير عن التعازي والمواساة في سياق دعم الشهراني وتقديم العزاء له في هذا الوقت الصعب بفقدان والده.

من جانب آخر، أُفاد أن

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والد اللاعب #ياسر_الشهراني رحمه الله في مقطع سابق يتحدث بسعادة بعد انتقال ابنه للهلال #الرياض_اليوم pic.twitter.com/1OydUqsbA8 — RiyadhToday | الرياض اليوم (@RiyadhTodayApp) November 19, 2023

قد أجرى فحوصات سريرية على إصابته في عضلة الساق، ومن المتوقع أن يكون غائبًا عن الملاعب حتى ديسمبر المقبل، مما أضاف صعوبات إضافية للفترة الصعبة التي يمر بها بعد فقدان والده.