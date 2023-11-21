تراند اليوم : منها إعداد القهوة .. بالفيديو: مختص يكشف مميزات المنازل الذكية وتنفيذ المهام بدلا من الإنسان

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور عدوان العوني، مهتم بنشر الوعي عبر الإنترنت عن مميزات المنازل الذكية.

بيئة مريحة وسهلة

وقال خلال لقاء مع قناة " السعودية": " هناك العديد من المزايا، أهمها توفير بيئة مريحة وسهلة للمستخدمين، فمثلا لدينا بعض التطبيقات الذكية التي توفر الوقت والجهد وتقوم ببعض الأدوار بدلا من الإنسان".

الإنارة

وتابع: " على سبيل المثال ممكن يكون لدينا ساعة ذكية هذه الساعة تقوم بإيقاظ الشخص في الصباح، وبمجرد استيقاظ هذا الشخص يتم تشغيل أجهزة الإنارة الذكية تدريجيا، وفتح أو رفع الستائر ، وفتح دورات المياه.

آلة القهوة الذكية

وأردف: " أيضا في المرآة الذكية تقوم بعرض معلومات عن حالة الطقس ودرجة الحرارة، ثم تقوم المرآة الذكية بالتواصل مع آلة القهوة الذكية من أجل إعداد كوب القهوة المفضل، ثم يأخذ الشخص كوب القهوة ويتجه إلى الباب الخارجي وبمجرد اقترابه من الباب يتم فتحه وأيضا فتح السيارة".

وأشار إلى أنه بعد مغادرة المنزل تقوم بعض الأجهزة بالتوقف بشكل تدريجي، لافتا إلى أن هذه الأجهزة تتكامل مع بعضها دون تدخل بشري .

بيئة آمنة

وأكمل: " الميزة الثانية تتمثل في توفير بيئة آمنة، للسكان في المنزل من خلال كاميرات المراقبة الذكية التي تمكن صاحب المنزل من مراقبة المنزل سواء كان داخل المنزل أو خارجه.

وأشار إلى أن هناك بعض التطبيقات التي توفر تنبيهات في حال حدوث حريق أو تسريب غاز فمن الممكن أن يتخذ الشخص ردة فعل قبل حدوث أي أضرار.

ترشيد الطاقة الكهربائية

وأضاف، النقطة الثالثة تتمثل ترشيد الطاقة الكهربائية، فمن خلال هذه الأجهزة بمجرد مغادرتنا للمنزل أو في حال عدم تواجد الشخص داخل غرفة أو مكان معين تقوم بعملية الإيقاف تدريجيا دون تدخل بشري.