تراند اليوم : يختلف عن القبة الحديدية.. أبرز المعلومات عن نظام "الشعاع الحديدي" الإسرائيلي حارس السموات

صحيفة الخليج 365: انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن آشعة ضوئية ظهرت في سماء إسرائيل، وقيل إنها "الشعاع الحديدي" لاصطياد المسّيرات والصواريخ التي تُطلقها الفصائل الفلسطينية.

وتم تفعيل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الأول من نوعه "الشعاع الحديدي"، لاعتراض الصواريخ التي أطلقها مقاتلو حركة حماس، قبل سنوات من الموعد المقرر لتنفيذه، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.

وتمثلت أبرز المعلومات عن سلاح "الشعاع الحديدي" فيما يلي:

- عبارة عن شعاع ليزر عالي القوة تم تصنيعه بواسطة شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، لاعتراض الصواريخ والقذائف قصيرة المدى.

- مضاد للصواريخ، ويطلق عليه سلاح "الشعاع الحديدي" أو "منظومة الصاعقة" أو "السور الليزري".

- من المتوقع أن يدخل الخدمة في الجيش الإسرائيلي بحلول عام 2025.

- يسمى بـ "الدرع الضوئي" وطوّرته شركة "رافائيل" الإسرائيلية.

- يهدف إلى استكمال نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي.

- يتميز بأنه منخفض التكلفة، حيث تبلغ التكلفة حوالي 3-4 دولارات مقابل 50 ألف دولار عند استخدام منظومة "القبة الحديدية".

- يستخدم النظام مخزنًا غير محدود ويمكن دمجه على منصات متعددة، دون ترك الكثير من الأضرار الجانبية، مع حماية المدنيين والقوات العسكرية في نفس الوقت.

- مصمم لاعتراض مجموعة واسعة من التهديدات، بما في ذلك المركبات الجوية بدون طيار.