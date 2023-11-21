تراند اليوم : بالفيديو : قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على الفرقة 20 بشرق دارفور

صحيفة الخليج 365- وكالات: ‏أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء، السيطرة على الفرقة 20 مشاة الضعين التابعة للجيش بولاية شرق دارفور.

وقالت في بيان عبر منصة إكس، "نؤكد لأهل ولاية شرق دارفور وكافة السودانيين بأن الضعين ستظل آمنة تحت حماية الأشاوس بعد طرد قوات البرهان.. ونبشر شعبنا بأن بلادنا قريباً ستتحرر لتكون أكثر أمناً واستقراراً".

وكانت مدينة الضعين شهدت يوم أمس اشتباكات ضارية، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد أيام من التوتر بين الجانبين.

لكن شهودا أكدوا لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أن قوات الجيش انسحبت من الفرقة 20 وفق اتفاق مع زعماء القبائل بشرق دارفور، حفاظا على حياة مئات الآلاف من المدنيين الذين فروا من مدن الإقليم، بعد إصرار قوات الدعم السريع على مهاجمة الفرقة.