تراند اليوم : بالفيديو.. مختص بـ "الأرصاد" يكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة.. وأبرز ميزة لشتاء هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة

صحيفة الخليج 365: كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة القادمة، وأهم ميزة للشتاء هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

الأجواء اليوم

وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية": " الأجواء مستقرة اليوم، مع برودة في معظم المناطق وانخفاض لدرجات الحرارة خاصة الصغرى منها في المناطق الشمالية من المملكة والشرقية ومنطقة القصيم وحائل، ومن المتوقع اليوم وغدًا أن تكون درجات الحرارة منخفضة بشكل عام على هذه المناطق".

تحسن الرؤية

وتابع: "تشهد أجواء المملكة اليوم تكوّنًا للضباب بشكل كثيف على الأجزاء الشرقية ومحافظة الأحساء مع انخفاض لمستوى الرؤية، ومتوقع أن تتحسن الرؤية خلال الساعات القادمة في القطاع الشرقي من المملكة".

الرياض

وأكمل: "في العاصمة الرياض الأجواء اليوم مستقرة شديدة البرودة أكثر مما كانت عليه بالأمس خاصة في ساعات الفجر اليوم وغدًا"، مضيفا : " من المتوقع حالة جوية أخرى تبدأ من غد الأربعاء حتى الجمعة تشمل معظم مناطق المملكة بما فيها منطقة الرياض مع أمطار خفيفة ومتفرقة، وعلى بعض أجزاء العاصمة يتوقع الأمطار يوم الجمعة المقبل".

بدء الشتاء

وأوضح أن الشتاء بدأ بالفعل في المناطق الشمالية ودرجات الحرارة الصغرى في الصباح سجلت 9 درجات مئوية، والبرد بدأ بشكل واضح، خاصة أن المنخفض الجوي يؤثر على أجواء المملكة.

كبار السن

وواصل: "بالنسبة لباقي مناطق المملكة، من المتوقع دخول فصل الشتاء في الأول من شهر ديسمبر المقبل بعد أقل من حوالي 9 أيام". لافتا إلى أن كبار السن يجب أن يرتدون الملابس الشتوية خاصة في المناطق الشمالية والشرقية والوسطى وبالنسبة للشباب الأجواء تتراوح بين ارتفاع وانخفاض.

الشتاء هذا العام

وأضاف:" الشتاء بشكل عام، سيكون أدفأ من السنوات السابقة، وستكون الأجواء ممطرة في كثير من مناطق المملكة خلال الشتاء"