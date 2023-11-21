تراند اليوم : بالفيديو.. محقق بالنيابة يكشف كيف يتعامل مع إنكار المتهم .. ويروي قصة قضية لطلاب ثانوية تحرشوا بآخر بالمتوسط

صحيفة الخليج 365: كشف المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم" كيف يتعامل مع إنكار المتهم، وكيف يتصرف إذا حاول المتهم استعطافه.

وقال المقحم خلال لقائه في برنامج في الصورة: في النهاية أعتبر المتهم برئ حتى تثبت إدانته، واللي بيني وبينه أدلة وجمع وقائع وأواجهه فيها فإما أن يقنعني أو أن أسقط في أمري وإنه راكبه الموضوع.

وتابع: المتهم يرى أين نقاط ضعف المحقق ويحاول يشتته وأحيانا يعترف بشيء قليل حتى يسكت المحقق ويعتبر أنه وصل لحده.

وروى المقحم قصة قضية لطلاب ثانوي تحرشوا بولد في المتوسط وعالجت القضية وبعد 6 شهور تفاجأت بأحد الجناة أصبح مدعى عليه قائلا: حسيت إن الموضوع في شي وقبل أخذ الإجراءات حاولت أستدعي المبلغ فلما دخل عندي عرفني وأوهمته بأنه مسكين ومضروب فروى الشاب بأن المشاجرة وقعت في حديقة وأحد الشباب رماه بحجر فسألته عن شهود فدق على أحد الشهود وعندما أتى فصلت الاثنين عن بعضهما وسألت المبلغ عما حدث وأشعرته بالأمان وطأطأت رأسي فإذا به يستخدم جواله ويعطي رسالة لزميله الآخر الشاهد وتحولت القضية إلى شهادة زور.