شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وفد اللجنة الوزارية المكلفة من "القمة العربية الإسلامية" إلى موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، بقيادة وزير الخارجية، ومشاركة وزراء خارجية الأردن وفلسطين ومصر، وأمين منظمة التعاون الإسلامي إلى محطتها الثانية موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي.

والتقت اللجنة أمس الاثنين، بوزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، وذلك في قصر الضيافة بالعاصمة بكين.

وأكد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية، لتجنب تفشي الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.