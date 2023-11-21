شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم مسؤولون ونجوم.. أشهر ضحايا الحوادث المرورية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نحو 1.3 مليون شخص سنوياً يفقدون حياتهم جراء تعرضهم للحوادث المرورية حول العالم سنويًا، بينما يصاب نحو 50 مليون شخص آخرين لإصابات غير مميتة لنفس السبب، بحسب وزارة الصحة العالمية.

ولا تستثنى المملكة من تلك الحوادث، إذ كشفت الإدارة العامة للمرور عن إحصائية في 2017 لـ 20 عاماً الماضية على الطرق السعودية والتي أظهرت أن 100 ألف شخص راحوا ضحية الحوادث المرورية بمعدل 5 آلاف شخص يموت سنويًا.

ويروح ضحية تلك الحوادث مشاهير ونجوم من داخل المملكة، أبرزهم من يأتي ذكرهم.

مسؤولون في المرور

من أبرز ضحايا حوادث الطرق في المملكة:

- مدير مرور محافظة ضرما المقدم عبدالرحمن عبدالعزيز العريفي وزوجته وابنته وخادمتهم، الذين توفوا وأصيبت ابنتاه، إثر حادثة مرورية أليمة، جراء دخول سيارتهم تحت إحدى الشاحنات على طريق «الرياض- حريملاء» قرب مركز صلبوخ.

- مساعد مدير مرور منطقة الباحة العقيد خالد بن عثمان بن سويعد، في حادثة مرورية على طريق الرياض.

- نائب مدير عام المرور بالمملكة اللواء وصل الله الحربي، إثر حادثة تصادم وقعت بين عدة مركبات على طريق جدة – مكة السريع.

- مدير شرطة حالة عمار، الرائد فالح المري، إثر حادثة مرورية، بعد اصطدام سيارته التي كان يستقلها بإحدى الجمال السائبة بعد مركز البئر وهو في طريقه لحالة عمار.

- مدير مرور محافظة حفر الباطن، المقدم ماطر الحميداني، في حادثة مرورية وقعت على طريق حفرالباطن – الدمام، بعد مركز السعيرة بـخمسة كيلومترات، أثناء عودته من مدينة الدمام بعد الانتهاء من دورة تدريبية بمرور المنطقة الشرقية.

- مدير مرور محافظة النماص بمنطقة عسير الرائد محمد السرحاني في حادثٍة مرورية وقعت بين ثلاث مركبات على طريق المطار المتقاطع مع طريق الملك عبدالله بأبها.

مشاهير ورياضيون

من أبرز المشاهير والرياضيين الذي تعرضوا للحوادث المرورية:

- إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عمر بن محمد السبيل، بعد تعرضه لحادث وقع على طريق الطائف الرياض وبرفقته زوجته وأطفاله، الذين نجوا من الحادث.

- حارس فريق النصر والمنتخب السعودي، مبروك سالم التركي، في عام 1984، الذي توفي إثر تعرضه لحادث مرور أثناء زيارته عائلته في أبها.

- قائد فريق الرائد، صالح المبارك، الذي توفي إثر حادث تعرضت له حافلة الفريق بقرية صبيح وهي تقل بعثة الفريق إلى المدينة المنورة لمواجهة الأنصار الحاسمة ضمن دوري الدرجة الأولى.

- مهاجم فريق الأهلي، خالد الرويحي، الذي توفي وهو في طريق العودة من الأردن إلى مسقط رأسه بتبوك.

- نجم المنتخب السعودي والهلال، سعد الدوسري، بعد انقلاب مركبته على طريق الرياض – الأحساء.

- لاعب فريق الوحدة، محمد اللحياني، إثر حادث سير أليم ومروعة تعرض لها في طريق مكة – جدة السريع.

- لاعب فريق الرائد، مصطفى هوساوي، بمجمع الرياض الطبي عقب تعرضه لحادث سير على طريق المزاحمية.

- لاعب فريق الأنصار، سلطان معاذ، بعد تعرضه لحادث مروري مروعة في الطريق الدائري بالمدينة المنورة.

- لاعب النصر الدولي لكرة الطائرة، يحيى شراحيلي، إثر حادث بمدينة الرياض.

- لاعب فريق النهضة عبدالعزيز الحويجي إثر حادث بالدمام، وكذلك لاعب الاتفاق للكرة الطائرة، أسامة المغربي.

- لاعب شباب الهلال حاتم الغانمي، إثر تعرضه لحادث مروري، بعد أقل من 24 ساعة من توقيع عقده مع الهلال.

- الفنان سراج السعد الملقب بــ (فنان العرضه السعوديه) إثر حادث مروري أليم في طريق المدينه بجدة.

- محرر الأخبار في القناة الأولى السعودية، محمد بن حمد الدوسري، في حادث سير عندما كان في طريقه من الرياض إلى الأفلاج لزيارة أسرته، كما توفي معه ابنه وابن شقيقته.

وتعرض حارس المنتخب السعودي والنصر سالم مروان لشلل رباعي أنهى مسيرته الرياضية بسبب حادثة سير مرورية بعد أن تعرض لحادثة انقلاب أثناء عودته من مكة المكرمة،