شكرا لقرائتكم خبر عن الحوادث المرورية تزداد 15% في الإجازات.. كيف تحمي نفسك؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الهيئة العامة للطرق إن الحوادث المرورية تزداد بنحو 15% عن غيرها من أيام السنة في الإجازات، مؤكدةً أهمية التقيد بتعليمات السلامة تزامناً مع الإجازة.

وأكدت الهيئة على أهمية التقيد بربط حزام الأمان، سواءً للسائق أو باقي ركاب المركبة، مشيرةً إلى أنه يُعد من أهم عوامل السلامة المرورية، والذي يُمكن أن يُنقذ حياة الإنسان.

وشددت على أهمية الالتزام بالسرعة النظامية، وعدم تجاوزها، لما لذلك من أثر كبير في الحد من الحوادث المرورية، بالإضافة إلى عدم استخدام الجوال أثناء القيادة، لما يُسببه من تشتت الانتباه والتركيز، مما قد يؤدي إلى وقوع الحوادث.

القيادة أثناء الأمطار

وأكدت الهيئة أهمية وضع كراسي الأطفال في كراسيهم المخصصة، لما لذلك من أثر كبير على سلامتهم وخاصة أثناء الحوادث، بالإضافة إلى أهمية التأكد من فحص الإطارات وباقي أدوات المركبة، مع أهمية أخذ قسط كافي من النوم قبل السفر.

و حذرت هيئة الطرق من القيادة أثناء الأمطار، مع التأكيد على أهمية توفر كافة أدوات السلامة في المركبة، مثل: السجادات العاكسة للضوء، والمثلث العاكس، وحقيبة الإسعافات الأولية.

وذكرت الدكتورة نسرين مغربي استشاري طب طواري حوادث وإدارة كوارث في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، أن من أصعب المواقف التي تمر علينا كفريق طبي هو البلاغ عن أي حادث مروري ويستعد الفريق الطبي ويفاجأ بأن الضحية طفل ليس لديه أي ذنب أو يد ونتيجة، إهمال وقلة وعي من قبل الأهل خاصة في الإجازات والمناسبات.

وأشارت أن البعض يفرح عند وضع الطفل في المقاعد الأمامية، وهذا خطر لأنه حين تتعرض المركبة لأي حادث يؤدي ذلك إلى إصابات بليغة وخاصة في الرأس.

قواعد السلامة المرورية

وقالت مغربي: نستغل هذه المناسبة ونذكر بأهمية التقيد بقواعد السلامة المرورية، ونتذكر بأن الطريق للجميع، ونتمنى أن يلتزم الجميع بحزام الأمان والتقيد بالسرعة المحددة.

وأضافت أن هذا اليوم يهدف لتعزيز الوعي بأهمية السلامة المرورية والتحذير من المخاطر وتعزيز تبني سلوكيات قيادة آمنة ومسؤولة.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي والحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني يعملون على تعزيز الجهود للحد من حوادث الطرق وحماية حياة الأشخاص على الطرق.

تأثير حوادث الطرق

وقال الدكتور عبد الله الشهراني، من قسم الطوارئ في المستشفى الجامعي: من خلال فترة عملي خلال السنوات الماضية، قام القسم بعمل دراسة بحثية حول أعداد الإصابات ولوحظ أن هناك تناقص في أعداد تلك الإصابات، وأهيب بقائدي المركبات التقيد بالأنظمة المرورية وحزام الأمان والسرعة المحددة.

وأضاف: يعتبر تأثير حوادث الطرق كارثياً على الصعيد العالمي، إذ تسببت في خسارة حياة الملايين من الأشخاص سنوياً وإصابات جسدية ونفسية خطيرة للعديد من الأفراد.

وأشار إلى أن ضحايا حوادث الطرق تشمل العديد من الفئات، مثل السائقين والركاب والمشاة وراكبي الدراجات الهوائية وراكبي الدراجات النارية وغيرهم.

الرعاية الصحية

وأوضح "الشهراني" أنه بين هؤلاء الضحايا، يكون الأشخاص الشباب وكبار السن والأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العامة عرضة للمخاطر بشكل خاص، إذ تؤثر حوادث الطرق أيضًا على المجتمعات والاقتصادات فإلى جانب الخسارة البشرية، تترتب على حوادث الطرق تكاليف ضخمة في مجال الرعاية الصحية، وتعطيل العمل وفقدان الإنتاجية، وتكاليف إصلاح البنية التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

وأكد أنه يجب علينا جميعًا التعاون للحد من حوادث الطرق، وحماية حياة الأشخاص من خلال التزامنا بالقواعد المرورية والقيادة الآمنة ونشر الوعي حول سلامة الطرق.