شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد.. حالة مطرية جديدة وانخفاض درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد المملكة هذه الأيام ظواهر مطرية في أغلب المناطق، إذ تحشد أغلب الأمانات الجهود لمواجهة الأمطار.

ومن المتوقع أن تخف الحالة المطرية الحالية، إلا أن موجات مطرية أخرى في الطريق للمملكة.

أمطار جديدة

وتوقع خبير الطقس، زياد الجهني، أن تستقبل المملكة موجة مطرية جديدة تتركز على مناطق الحدود الشمالية وحائل والجوف والشرقية وأجزاء من الرياض والقصيم ومكة والمدينة والمناطق الجنوبية.

فيما توقع، الخبير المناخي، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الجوية الممطرة الحالية قائلًا: "الحالة مستمرة رغم أنها تخف".

وأكد على وجود تأثيرات للحالة المطرية هي انخفاض في الحرارة على معظم المناطق بواقع من درجتين إلى ثلاث درجات، واستمرار فرصة الأمطار اليوم الثلاثاء على أجزاء متفرقة من محافظات الرياض الغربية والجنوبية وأجزاء مناطق مكة والباحة وعسير وجازان والمنطقة الشرقية تمتد إلى الإمارات واليمن والبحرين وقطر بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد.

طقس اليوم بالمملكة

في سياق متصل، نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، والخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى العاشرة مساءً.

وأصدر المركز تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان يصاحبها رياح شديدة السرعة، وصواعق رعدية، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن يسود طقس بارد على معظم مناطق المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما يستمر توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يُستبعد تشكّل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.