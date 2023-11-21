شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عين "خمسيني" بعد تعرضه لشظية من الحديد بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق الأطباء في مستشفى العيون بجدة من إنقاذ عين "خمسيني" تعرض لحادثة خطيرة في العين نتيجة دخول شظية من الحديد إلى العين.

وتسببت الشظايا في انفجار المقلة العينية وقطع القرنية واستقرارها في باطن العين.

التهاب شديد

وتدخل الفريق الطبي فور وصول الحالة وقام بإجراء العملية الضرورية لإنقاذ العين.

وتعرضت العين لالتهاب شديد بسبب الحادث، وبالعلاج المناسب الذي تلقاه المريض بعد الجراحة، تحسنت حالته تدريجياً واستقرت.