السعودية | “أڤالون فارما” تخطط للتوسع عالمياً وزيادة حجم صادراتها إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “أڤالون فارما” تخطط للتوسع عالمياً وزيادة حجم صادراتها إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت “أڤالون فارما”، إحدى أسرع شركات الصناعات الدوائية والطبية المحلية نمواً في المملكة العربية السعودية، عن خطة توسع عالمية متعددة الجوانب تهدف من خلالها إلى حفز تقدمها بزيادة صادراتها وتعزيز حضورها عالمياً.

ومع سعي “أڤالون فارما” إلى زيادة إجمالي صادراتها من 10٪ إلى 30٪ بحلول عام 2030، ستستفيد خطتها التوسعية الطموحة من إرث الشركة العريق الذي يعود إلى 25 عاماً في المملكة العربية السعودية لاستهداف أسواق عالمية جديدة.

كما ستواصل “أڤالون فارما” تقديم خبرتها في مجالات الرعاية الصحية والأدوية التي تصرف بوصفات طبية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، والعمل على ترسيخ سمعتها على صعيدي الجودة والموثوقية، وذلك من خلال التركيز على جهود الابتكار والبحث والتطوير. ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لاستراتيجية الشركة التوسعية في إعادة تركيز جهودها في هذه الأسواق من خلال توثيق علاقاتها التجارية مع الموزعين في كل سوق.

وبدعمٍ من هيئة تنمية الصادرات السعودية، حققت “أڤالون فارما” تقدماً كبيراً من خلال استهدافها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، حيث تكرس الهيئة جهودها لتسهيل دخول الشركات السعودية إلى الأسواق العالمية من خلال تشجيع استخدام المنتجات السعودية في هذه الأسواق. كما عقدت “أڤالون فارما” مؤخراً شراكة استراتيجية مع شركة صيدلية المدينة، الموزع الأكبر للأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بغية تعزيز حضورها في جميع أنحاء الدولة.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الطباع، رئيس مجلس إدارة شركة “أڤالون فارما”: “يرتكز نجاحنا في صناعة الأدوية على أكثر من عقدين من الازدهار في المملكة العربية السعودية، والذي كان داعماً رئيسياً لتوسعنا في جميع أنحاء المنطقة.

ونهدف إلى زيادة إجمالي صادراتنا من 10٪ إلى 30٪ بحلول عام 2030 من خلال إعادة توجيه تركيزنا في الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد نجحنا بالفعل في تعزيز حضورنا في مجمع دبي للعلوم الذي يعتبر أول مجتمع أعمال يركز على العلوم في المنطقة.

كما سنعزز أهدافنا التوسعية في المنطقة بافتتاح مكتب إقليمي في دبي يديره فريق متخصص يسعى لتحقيق طموحاتنا الدولية”.

وفي الوقت الراهن، تواصل “أڤالون فارما” توزيع منتجاتها في أكثر من 15 دولة، في حين تنضوي خطتها التوسعية على منهجيتين لإدارة وصولها إلى الأسواق تتمثلان في:

1. التركيز على الأسواق الاستراتيجية المستهدفة: ويشمل ذلك وجود ممثل عن أڤالون في تلك الأسواق لمتابعة الأعمال عن كثب مع الشركاء.

– الأسواق التي توزع أڤالون فيها منتجاتها حالياً: دولة الإمارات العربية المتحدة، دول مجلس التعاون الخليجي، العراق، الأردن.

– الأسواق الجديدة المستهدفة: مصر، إندونيسيا، ماليزيا، المغرب.

2. الأسواق الناشئة: توسيع نطاق الأعمال في مناطق مختلفة، ويتم ذلك بشكل أساسي من خلال شركاء التوزيع مع المتابعة غير المباشرة من أڤالون.

– أمثلة على الأسواق المستهدفة: دول شرق أفريقيا، غرب أفريقيا، ليبيا، الجزائر ودول البلقان.

وتسعى الشركة كذلك لتحقيق المزيد من التوسع العالمي من خلال استهدافها الأسواق الناشئة مثل ليبيا، والسودان، وأوغندا، ومصر مع تركيزها بشكل إضافي على استكشاف الأسواق في شمال أفريقيا وشرق آسيا من خلال دعمها شعار “صُنع في السعودية” الملصق على منتجاتها، والذي يعتبر سمةً مميزة في الأسواق العالمية الرئيسية. ويشكل تعاون “أڤالون فارما” مع هيئة تنمية الصادرات خطوةً أساسيةً لتحقيق هذه الأهداف ودعم استمرار توسعها.

وفي هذا السياق قال محمد ماهر الغنام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “أڤالون فارما”: “نحظى بمكانة مميزة تخولنا مواصلة توسعنا في دول مجلس التعاون الخليجي وعبر العديد من الأسواق الجديدة. وقد قطعنا أشواطاً كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت في تعزيز أهدافنا التوسعية. وسنقوم كذلك بتعيين مدير إقليمي في الكويت لتوفير خدماتنا في كل من الكويت والبحرين. كما ساهمت ’ أڤالون فارما ‘ بتعزيز الوعي العالمي بالمنتجات التي تحمل شعار ‘صُنع في السعودية’، مما يوفر لنا فرصاً جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها”.

وتشتهر “أڤالون فارما” بمنتجاتها المتنوعة التي تشمل مستحضرات التجميل وصحة الفم، والنظافة الشخصية والمطهرات، والأعشاب الطبية، وتنتج الشركة مجموعة واسعة من السلع. كما تخطط لإضافة المزيد قريباً.