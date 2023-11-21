السعودية | تصرف غير مسؤول يعبث بالغطاء النباتي “فيديو”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

مع بدء بواكير الربيع في العديد من المواقع التي يستهدفها المتنزهون يخرج ما يشوه جمالها بتصرفات غير مسؤولة فيعبث بالغطاء النباتي ويفسد المنظر على الأخرين.

يظهر من المقطع المرئي المرفق تصرف غير مسؤول لأحد المتنزهين في روضة ام خرجين غرب الأرطاوية التابعة لمحافظة المجمعة ١٢كم ضارباً بالأنظمة عرض الحائط.

وكانت طالبت النيابة العامة طالبت “باستشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني”، وقالت: يُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب.

كما حذرت من تطبيق العقوبات الجزائية المشددة طبقاً لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ، وهي السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال.