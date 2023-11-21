شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل والد طفلة سألها أمير الحدود الشمالية عن معنى اسمها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، في مقطع فيديو وهو يسأل والد طفلة عن معنى اسم ابنته.

وجاء الأمير في المقطع وهو يسلم على الطفلة، ويتحدث معها، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية التي تناولت دعم الطفولة بمناسبة اليوم العالمي للطفل, وذلك بحضور ممثلي الجمعيات الخاصة للأطفال و40 طفلاً وطفلة من أبناء المنطقة.

وسأل الأمير في المقطع الطفلة عن اسمها، ورد والد الطفلة قائلا “بيلسان”، ليسأل الأمير والد الطفلة عن معنى اسم ابنته، وضحك الأب، دون أن يجيب لعدم معرفته معنى الاسم.

ورد بعض الحضور على الأمير قائلين :” يا طويل العمر، يمكن نوع من أنواع الزهور، أو نوع من الأحجار الكريمة، أو نوع من البخور”، ورد الأمير وهو يضحك ” كل قام يفتي”.