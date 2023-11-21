شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يشارك في اجتماع بريكس بشأن الأوضاع في غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُشارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- عصر اليوم الثلاثاء، في الاجتماع “الافتراضي” لقادة مجموعة “بريكس”، وقادة الدول المدعوّة للانضمام إلى المجموعة، بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وتأتي مشاركة المملكة في الاجتماع بصفتها إحدى الدول المدعوة للانضمام إلى بريكس، إضافة إلى أنها الرئيس الحالي للقمتين العربية والإسلامية.

وأدانت المملكة بشدة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي.

وكانت مجموعة “بريكس” قد أصدرت بيانًا، في وقت سابق، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء التصعيد في قطاع غزة، وطالبت بوقف فوري للعنف وتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.