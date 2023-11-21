شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو لخبير اقتصادي يكشف عن سعر الجنيه المصري مقابل الدولار خلال 3 شهور القادمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد استحواذ صندوق الاستثمارات عليها من يملك القرار في إدارة الأربعة الكبار في دوري روشن؟ فيديو يكشف الحقيقة

مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، يرى أنه ليس من المستبعد حدوث تعويم للجنيه المصري خلال الثلاثة أشهر القادمة. يشير إلى اتساع الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق السوداء كسبب محتمل لهذا السيناريو.

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار

مدحت نافع، خبير الاقتصاد، أوضح خلال مقابلته في برنامج “الحكاية” أن هناك نهمًا دائمًا للحصول على الدولار لتلبية احتياجات الاستيراد، مع تكبد التزامات كبيرة خلال الأشهر القادمة. وأشار الى أنه في حال وجود حصيلة دولارية قوية، يمكن النظر في تنفيذ تعويم للجنيه.