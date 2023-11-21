‫"توطين نجران" تتفقد 57 مكتبًا للخدمات العامة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 نوفمبر 2023, 12:26 مساءً

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على مكاتب الخدمات العامة بمدينة نجران ومحافظة حبونا. وزارت اللجنة 57 منشأة، لحصر الموظفين والموظفات؛ حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في النشاط 75 موظفًا سعوديًا، منهم 15 موظفة، تعملن "عن بعد"، وموظفتان على رأس العمل. فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في النشاط 45. وقد تم حصر ست فرص عمل، جار تسويقها لشغلها بالسعوديين.

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