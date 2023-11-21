"غلوب سوكر 2023"… الهلال والاتحاد ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادٍ في العالم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 نوفمبر 2023, 12:31 مساءً

أعلن مجلس دبي الرياضي ودبي «جلوب سوكر» اليوم الثلاثاء، عن قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2023، والتي شهدت تواجد ناديي الهلال والاتحاد السعودي ضمن القائمة. وكان نادي ريال مدريد، قد توج بجائزة أفضل نادٍ بالعالم خلال حفل جوائز الأفضل جلوب سوكر في النسخة الأخيرة لحفل توزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2022 ضمن فعاليات إكسبو دبي، ولكنه غاب عن الأسماء المرشحة في العام الجاري. وضمت قائمة المرشحين لأفضل نادٍ في العالم كلًا من: الهلال والاتحاد، أرسنال، نابولي، برشلونة، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي إنتر ميلان، بوكا جونيورز، باريس سان جيرمان، روما، الأهلي المصري ،إشبيلية، والوداد البيضاوي المغربي. وستقام مراسم حفل جوائز جلوب سوكر في النسخة الرابعة عشرة يوم 19 يناير من العام المقبل، بالتزامن مع المؤتمر الرياضي الدولي بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي.

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