انت الان تتابع بينهم 4 في غزة .. مقتل 6 أميركيين شاركوا في القتال مع إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 نوفمبر 2023, 12:54 مساءً

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "إن 6 مواطنين أميركيين على الأقل قتلوا منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر"، بحسب ما أوردت شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم (الثلاثاء). وأضاف "ميلر": "إن الأمر يتعلق بـ5 جنود في الجيش الإسرائيلي، قُتل 4 منهم في قطاع غزة وواحد في شمال إسرائيل، وفرد في شرطة الحدود الإسرائيلية". وأشار المتحدث إلى أن ما يزيد قليلاً على 1200 من الأميركيين وحاملي الإقامات القانونية الدائمة وأفراد أسرهم ما زالوا في قطاع غزة. وبيّن أن نحو 800 من الأميركيين وحاملي الإقامات القانونية الدائمة وأفراد أسرهم غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح إلى مصر.

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