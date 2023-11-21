انت الان تتابع مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11129 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
21 نوفمبر 2023, 1:00 مساءً
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 10.16 نقاط ليقفل عند مستوى 11129.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 265 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الصناعات الكهربائية، والسيف غاليري، والعمران، والتطويرية الغذائية، وزجاج، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: إم آي إس، فيبكو، سبكيم العالمية، مدينة المعرفة، كيان السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.68% و2.98%.
فيما كانت أسهم شركات: الصناعات الكهربائية، والكثيري، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وأديس، ومرافق، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 239.81 نقطة ليقفل عند مستوى 24103.11 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 14.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
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