تراند اليوم : بعد إطلاق الموسم الثاني .. شاهد: هواة الصيد والكشتات في محمية الشمال للصيد المستدام

صحيفة الخليج 365: أطلقت محمية الشمال للصيد المستدام التابعة لمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الموسم الثاني للصيد مطلع شهر نوفمبر الجاري 2023م، وحتى شهر مارس من العام المقبل 2024م.

وقال الهاوي في الصيد والكشتات عبدالله المذن لقناة الإخبارية أنه استمتع بصيد الحبارى الذي يعد نادرا ولم ير منذ سنوات في المملكة، وكذلك الغزلان، مشيرا أن الصيد متوفر للصيادين والقناصين.

وأضاف الهاوي عبدالعزيز المطرودي أن الزوار والهواة سيلاحظون الفرق في وضع المحمية الحالي عن وضعها السابق.

وقال معد التقرير : تتيح المحمية فرصة الصيد لهواة الصيد والكشتات للسعوديين والخليجيين بالطرق التقليدية كالصقور وكلاب السلوقي مع الحرص على حماية التوازن البيئي وعدم التأثير على الحياة الطبيعية للكائنات الفطرية .

وأضاف: المحية أطلقت باقة خيارات تنافسية للإقامة والتخييم وممارسة هواية الصيد بثلاث فئات تشمل الممتازة والعادية والاقتصادية وتتضمن الإقامة وكافة الخدمات والمرافق كما تتيح باقات التخييم لمدة اسبوع قابلة للتمديد للأفراد والمجموعات حتى 31 شخصا مع توفير مساحات كبيرة للصيد وخدمات أساسية متنوعة.