تراند اليوم : بالفيديو: محقق بالنيابة يكشف أساليب غاسلي الأموال وطريقة استدراج ضحاياهم ..ويروي قصة استغلال طالب أتى من خارج الرياض

صحيفة الخليج 365: كشف المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم" كيف يفكر غاسل الأموال، والأساليب التي يلجأ إليها.

توجه غاسل الأموال

وقال المقحم خلال لقائه في برنامج "في الصورة" : غاسل الأموال يتوجه للأنظمة غير المنظمة والأنشطة الحديثة او مكان به تبادل تجاري وفي العملات المشفرة.

قضية ذات نمط جديد

وتابع المقحم : أن النيابة العامة تلقت من نيابة المخدرات بلاغ عن قضية ذات نمط جديد حيث ضبطوا شخص بمادة مخدرة من المواد الغالية جدا "هيروين" ومن أسرة ثرية وبعد التحقيق معه لم يجدوا تبادل ببنه وبين أحد آخر لشراء هذه المادة المخدرة.

انتهاء التحقيق

وواصل: بعد انتهاء التحقيق تبين أن هناك تواصل بينه وبين مروج مخدرات خارج المملكة المستفيد الحقيقي من المال وكانت قيمة العملية هي عملة مشفرة.

اختيار الأنشطة

وأكمل المقحم أن غاسل الأموال يختار الانشطة التي ليس لها قيمة أو معيار مثل الأثريات ويذهب أيضا إلى طرف ثالث يخدمه في الموضوع مثل تاجر طماع أو شخص بسيط يستغل سجلاته أو عمالة في المملكة يأخذ أموالهم يرسلها لبلدانهم.

قصة طالب جامعي

وروى قصة قضية طالب جامعي جاء من ديرة خارج الرياض يدرس بالرياض استهدفه شخص من جنسية عربية رأى حالة الطالب فوجده بسيطا يعتمد على مكافأة الجامعة فقط فاستغل حالته وأقنعه بأن لديه خبرة في العمل في المطاعم ويرغب بفتح مطعم بالشراكة معه ليستفيد من اسم الطالب في استخراج السجل التجاري ورقم أبشر وجميع حساباته.

وزاد: بعد 4 أشهر حول الوافد العربي ملايين الريالات خارج المملكة بقيمة لا تتناسب مع دخل النشاط ولا يوجد استيراد من الخارج حتى يتم هذا التحويل، وفي المقابل كان الطالب يأخذ 8 آلاف ريال شهريا.