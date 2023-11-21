تراند اليوم : بالفيديو: مختص يكشف عن طريقة لحصول الموظف على شهادة خبرة من العمل دون الذهاب للموارد البشرية

صحيفة الخليج 365: قال المختص في الموارد البشرية رضوان الجلواح، إن الشركات أصبحت مجبرة الآن على تحويل العقود الورقية إلى منصة قوى، ولم يعد الموظف يحتاج إلى طلب شهادة خبرة من عمله.

وأضاف "الجلواح"، خلال ظهوره ببرنامج "الراصد": "أجبروا الشركات على أن تتحول العقود الورقية إلى قوى، وأي بنود موجودة في الورق لا بد أن تُعكس في قوى".

وتابع: "لازم الموظف يراجع عقده مع بنود قوى، وفي حال لم يتطابق، يكتب الموظف ملاحظته ويرسلها للشركة".

وأكمل: "قوى تقولك ما تحتاج شهادة خبرة من الموارد البشرية، نزل شهادة الخبرة الخاصة فيك من خلال قوى، وأقول لأصحاب العمل وثقوا عقود موظفينكم".