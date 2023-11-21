شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بمكة لـ"اليوم": تلقينا 25 ألف بلاغ حوادث طرق في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير الاستدامة التشغيلية بالهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، عبدالرحمن عصام الدين، أن البلاغات حول حوادث الطرق في منطقة مكة المكرمة في عام 2022 من شهر يناير وحتى نوفمبر بلغت أكثر من 28 ألف بلاغ وارد.

وبين خلال حديثه لـ "اليوم " أن عدد البلاغات تقلصت خلال نفس الفترة لهذا العام 2023 بنسبة 6 % إذ لم تتجاوز إجمالي البلاغات الواردة في المنطقة فيما يخص حوادث الطرق 25 ألف بلاغ.

وأرجع السبب في ذلك إلى الحملات التوعوية والوعي المتزايد، منوهاً الجميع باتباع الإرشادات المرورية والتشريعات المخصصة للطرق.

التعامل مع الحوادث

بيّن عصام الدين، أن البلاغات تصل إلى الهلال الأحمر عن طريق الخط الساخن 911 أو 997 ويتم إنشاء البلاغ في غرفة القيادة والتحكم، ثم تمريره إلى أقرب فرقة إسعافية متواجدة في نفس الموقع ومباشرة الحالة الإسعافية.

وأوضح أن الاستجابات تختلف باختلاف الحوادث، فهناك حوادث بسيطة يتم الاستجابة لها بعربات الإسعاف التقليدية، وهناك حوادث متعددة الإصابات التي يتم الاستجابة بآليات نوعية حديثة بمقدورها الاستجابة للحالات التي تصل إلى 15 حالة.

ولفت إلى أن دور الهلال الأحمر يتركز في تقديم الخدمات الإسعافية الطارئة ما قبل المستشفى، مؤكدًا أن جميع الآليات مجهزة بأحدث التقنيات والأدوات والأدوية الطبية.