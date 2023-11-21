لقاحات الإنفلونزا بمنازل المستفيدين

وأتاحت وزارة الصحة خدمة طلب لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا عبر تطبيق «كريم»، وذلك عبر خطوات يسيرة، تنتهي بإيصال الطاقم الطبي إلى منزل المستفيد وتزويده باللقاح في خطوة لتحويل القطاع الصحي إلى قطاع يقوم على صحة الفرد والمجتمع.
وأشارت الصحة إلى أن هذه الخدمة تمكّن الراغبين في أخذ اللقاح من الحصول عليه بكل يسر وسهولة.
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