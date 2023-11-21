لقاحات الإنفلونزا بمنازل المستفيدين

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن توفير لقاحات «الإنفلونزا الموسمية» لكافة المستفيدين لحمايتهم من مضاعفات الإنفلونزا الشديدة دون موعد مسبق بكافة مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات إضافة إلى العيادة الشتوية التي أطلقها التجمع، أخيراً، بمركز العالية مول التجاري، وكذلك إتاحة طلب لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمنازل عن طريق تطبيق «كريم».

وأتاحت وزارة الصحة خدمة طلب لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا عبر تطبيق «كريم»، وذلك عبر خطوات يسيرة، تنتهي بإيصال الطاقم الطبي إلى منزل المستفيد وتزويده باللقاح في خطوة لتحويل القطاع الصحي إلى قطاع يقوم على صحة الفرد والمجتمع.

وأشارت الصحة إلى أن هذه الخدمة تمكّن الراغبين في أخذ اللقاح من الحصول عليه بكل يسر وسهولة.