شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: يجب إيقاف الحرب ورفع الحصار عن غزة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أثناء تواجده في روسيا، منددًا بالعدوان على غزة، مقدمًا رسالة واضحة للجميع.

وأضاف سمو الأمير أنه لا يوجد أي تبرير لهذه المأساة الإنسانية، بغرض الدفاع عن النفس، وأن هذه الحرب لا تخلف سوى الدمار.

وتابع أنه يجب بحث حالة وقف إطلاق النار، ورفع الحصار الشديد على قطاع غزة، وإطلاق الأسرى والرهائن، وإعادة فتح ملف لتحقيق السلام.