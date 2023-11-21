شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد: نطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضاف ولي العهد أن ما تشهده قطاع غزة من جرائم وحشية بحق المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت والبنية التحتية بما فيها المنشآت الصحية ودور العبادة يتطلب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية التي تستمر وتتفاقم يوما بعد يوم ووضع حلول حاسمة لها.

وأكد أن المملكة بذلت جهودا حثيثة لمساعدة وحماية المدنيين في قطاع غزة وقدمت مساعدات إنسانية وإغاثية بحرا وجوا وأطلقت حملات تبرعات شعبية بلغت نصف مليار ريال .

وأبدى رفض المملكة للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا على ضرورة توفير ممرات إنسانية في غزة، وكذلك ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 ، مطالبا بإطلاق عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية.

وأكد أن موقف المملكة ثابت وراسخ بأن لا سبيل في تحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.