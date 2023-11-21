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تتفاوت أسعار الحديد في مصر، حيث يتراوح سعر طن الحديد اليوم ما بين 36.500 جنيه و41.677 ألف جنيه، وفقًا لما نشرته بوابة السلع المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري في الـ 19 من نوفمبر. يجدر بالذكر أن هذه الأسعار تختلف من شركة إلى أخرى، ومن الجدير بالذكر أن أسعار الحديد شهدت تراجعًا قياسيًا يوم الجمعة الماضي مقارنة بالأسابيع السابقة، حيث انخفض سعر طن الحديد بمقدار 1500 جنيه.

طن الحديد يصل في مصر اليوم الى هذا الرقم القياسي التاريخي

سعر طن حديد عز حاليًا هو 40.677 جنيه، بينما يتراوح سعر طن حديد المصريين بين 37,000 وسعر طن حديد الكومى وحديد المراكبي وحديد عطية وحديد الاستثماري وحديد العشري وحديد سرحان وحديد المعادى جميعها بسعر 37,000 جنيه. بينما يبلغ سعر طن حديد بشاي 41,000 جنيه، وحديد مصر سبيل بسعر 36,500 جنيه.

فيما يتعلق بأسعار الأسمنت، فإن سعر طن أسمنت المسلح حاليًا هو 2,100 جنيه، طن أسمنت حلوان بـ 2,080 جنيه، طن أسمنت وادي النيل بـ 2,000 جنيه، وطن أسمنت النصر بـ 2,080 جنيه.

العوامل المؤثرة في سعر طن الحديد تشمل سياسة الطلب والعرض، سعر صرف الدولار، أسعار المواد الخام العالمية، وتكلفة الإنتاج.

بالرغم من الارتباط بين هذه العوامل، إلا أنه لا يمكن التنبؤ بانخفاض أو ارتفاع أسعار الحديد في المستقبل، نظرًا لتأثرها بالعديد من التحولات والتغيرات في السوق.