شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو: النصر لم يدفع ريال واحد في صفقة رونالدو وهذا من مول الصفقة من بدايتها حتى النهاية والان مع التفاصيل الكاملة
أكد سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن نادي النصر لم يدفع أي ريال في صفقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
النصر لم يدفع ريال واحد في صفقة رونالدو
أشار اللذيذ خلال لقائه في برنامج “كورة” إلى أن برنامج الاستقطاب كان لصالح نادي النصر منذ بداية التفاوض مع كريستيانو.
وأوضح اللذيذ أن عملية الاستقطاب كانت ناجحة لفريق النصر منذ بدايتها، مشيرًا إلى أن النادي استفاد بشكل كبير من هذه الصفقة مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
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