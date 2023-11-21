انت الان تتابع "عون": إسرائيل تقصف بلدات جنوب لبنان بذخائر محرمة دوليًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 نوفمبر 2023, 1:50 مساءً

أعلن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم "الثلاثاء"، أن إسرائيل تقصف بلدات الجنوب اللبناني بذخائر محرمة دوليًّا. وقال "عون" بمناسبة العيد الثمانين لاستقلال لبنان: "نقف اليوم أمام مشهد شديد الخطورة؛ إذ يواصل العدو الإسرائيلي ارتكاب أفظع المجازر وأشدّها دموية على نحو غير مسبوق في حق الشعب الفلسطيني، ويكرر اعتداءاته على سيادة وطننا وأهلنا في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، مستخدمًا ذخائر محرمة دوليًّا". وأضاف: "يواجه لبنان تحديات جسيمة على مختلف الصعد، تنعكس سلبًا على مؤسسات الدولة، ومن بينها المؤسسة العسكرية، التي تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وحساسة في ظل التجاذبات السياسية، في حينِ تقتضي المصلحة الوطنية العليا عدم المساس بها، وضمان استمراريتها وتماسكها والحفاظ على معنويات عسكرييها".

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