أمير الشرقية يرأس اجتماعَ لجنة الدفاع المدني بالمنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 نوفمبر 2023, 1:54 مساءً

ترأس الأميرُ سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، في ديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء؛ اجتماعَ لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة الشرقية، بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عجاب الحربي، وأعضاء اللجنة. وشدّد على أهمية جاهزية كافة الجهات لتنفيذ الخطط المعدّة لمواجهة المخاطر المحتملة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، مثمّنًا ما نُفِّذ من أعمال وإجراءات للتخفيف من آثار الحالة المطرية التي شهدتْها المنطقة خلال الأسابيع الماضية، مع التأكيد على الاستمرار في هذه الجهود وتنفيذ المهام لكافة الجهات المعنية. وقال أمير المنطقة الشرقية: إن "قيادة هذه البلاد تولي كلَّ الاهتمام لسلامة الإنسان في المقام الأول وسلامة الممتلكات، وتقدّم كلَّ الدعم للدفاع المدني لتعزيز إمكانياته وقدراته، وتزويده بكافة التجهيزات التي يحتاجها للقيام بمهامه على أكمل وجه". وجرى خلال الاجتماع استعراضُ المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة، ومناقشة التوصيات المقترحة.

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