انت الان تتابع بدعوى "الحفاظ على سلامتهم".. إسرائيل تطالب سكان 4 أحياء في غزة بإخلاء منازلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 نوفمبر 2023, 2:04 مساءً

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الثلاثاء"، المواطنين الفلسطينيين، بإخلاء 4 أحياء في قطاع غزة بشكل فوري. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، عبر منصة "إكس": "إن على سكان أحياء جباليا والدرج والتفاح والشجاعية إخلاءَ منازلهم بشكل فوري؛ للحفاظ على سلامتهم". وأضاف: "إن على الفلسطينيين في تلك الأحياء مغادرة منازلهم عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة الرابعة "16:00" مساء للوصول إلى جنوب وادي غزة وللمنطقة الإنسانية. وحذّر من أن البقاء في تلك الأحياء خطير.

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