تراند اليوم : بالفيديو .. ولي العهد : سرقت الأرواح في ‎غزة ونطالب بوقف "فوري" للعمليات العسكرية في غزة

صحيفة الخليج 365: قال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة طالبت بمنع سرقة أرواح آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، كما طالبت بتوقف العمليات العسكرية فورا وتوفير ممرات إنسانية لتمكين المنظمات الدولية الإنسانية لأداء دورها.

وأضاف في كلمة له باجتماع بريكس: لقد بذلت المملكة جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث، والمساعدة في حماية المدنيين بقطاع غزة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية جوا وبحرا، وإطلاق حملات تبرعات شعبية عاجلة تتجاوز حتى الآن نصف مليار ريال سعودي.